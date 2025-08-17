Psalmen, Kapitel 11

Psalm 11

Neue Genfer Übersetzung

Vertrauen auf Gottes Bewahrung

1 Für den Dirigenten. Von David. Bei dem HERRN habe ich Zuflucht gefunden. Wie könnt ihr da zu mir sagen: »Flieh in die Berge wie ein Vogel!

2 Denn sieh doch: Die gottlosen Mörder spannen den Bogen, legen den Pfeil auf die Sehne und zielen. Sie versuchen im Zwielicht, ´wo keiner sie sieht`, auf die zu schießen, die ein aufrichtiges Herz haben. «

3 Wenn jede Rechtsordnung zerstört wird, was kann dann ein Mensch, der nach Gottes Willen lebt, noch ausrichten?

4 Doch der HERR ist in seinem heiligen Tempel, im Himmel hat der HERR seinen Thron. Von dort beobachten seine Augen prüfend die Menschen.

5 Ja, der HERR prüft den, der nach seinem Willen lebt. Doch wer sich von Gott abwendet und Gewalt liebt, den hasst er aus tiefster Seele.

6 Er wird die Gottlosen in tödliche Gefahren stürzen, Feuer und Schwefel wird sie treffen, und der heiße Wüstenwind verbrennt sie.

7 Denn der HERR ist gerecht, und er liebt gerechtes Handeln. Wer aufrichtig ist, wird sein Angesicht sehen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

