Neue Genfer Übersetzung

Priester und König

1 Von David. Ein Psalm. So lautet der Ausspruch des HERRN an meinen Herrn: »Setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe!«

2 Der HERR lässt dich von Zion aus alles in Besitz nehmen, von dort streckt er das Zepter deiner Macht in alle Richtungen aus und sagt dir: »Herrsche mitten unter deinen Feinden!«

3 Mit ganzem Herzen steht dein Volk bereit, willig folgt es dir an jenem Tag, an dem du dein Heer aufbietest. In heilige Priestergewänder festlich gekleidet und wie der Tau aus dem Schoß der Morgenröte, so frisch und zahlreich ist deine junge Mannschaft zur Stelle.

4 Der HERR hat geschworen und wird diese Zusage nie zurücknehmen: »Du sollst für alle Zeiten Priester sein – ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek!«

5 Der Herr steht dir zur Seite; er zerschmettert die feindlichen Könige an jenem Tag, an dem er seinem Zorn freien Lauf lässt.

6 Er wird Gericht halten über die Völker, und alles wird voll von Toten sein. Er vernichtet den Herrscher, der über ein großes Land regiert.

7 Auf seinem Feldzug wird der König aus dem Bach trinken – so gestärkt wird er am Ende als Sieger sein Haupt erheben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart