Neue Genfer Übersetzung

Dank für Gottes große Taten

1 Halleluja! Danken will ich dem HERRN von ganzem Herzen, umgeben von denen, die ihm aufrichtig dienen, inmitten der Gemeinde.

2 Gewaltig sind die Taten des HERRN, alle, die sich an ihnen erfreuen, denken gerne über sie nach.

3 Was Gott tut, zeugt von seiner Majestät und Herrlichkeit, für alle Zeiten erweist er seine Treue.

4 Er hat Gedenktage festgelegt, damit man sich immer wieder an seine Wunder erinnert – gnädig und barmherzig ist der HERR !

5 Reichlich zu essen gab er denen, die Ehrfurcht vor ihm haben, immer und ewig wird er sich an seinen Bund erinnern.

6 Er hat sein Volk erfahren lassen, wie mächtig sein Handeln ist, ihnen hat er verkündet, dass er ihnen die Länder anderer Völker geben werde.

7 Was er mit eigenen Händen vollbringt, zeugt von Wahrhaftigkeit und Recht, auf seine Ordnungen kann sich jeder verlassen.

8 Sie gelten unerschütterlich für immer und ewig, gegründet sind sie auf Wahrheit und Aufrichtigkeit.

9 Erlösung hat er seinem Volk gebracht, er hat einen Bund mit ihnen geschlossen und verordnet, dass dieser für alle Zeiten gelten soll. Heilig und ehrfurchtgebietend ist sein Name.

10 Weisheit beginnt damit, dass man dem HERRN mit Ehrfurcht begegnet. Alle, die in dieser Haltung leben, gewinnen gute Einsicht. Gottes Lob wird für immer und ewig bestehen.

