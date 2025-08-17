Psalmen, Kapitel 113

Ein Lob auf den erhabenen Gott

1 Halleluja! Ihr Diener des HERRN, lobt ´ihn`, lobt den Namen des HERRN !

2 Der Name des HERRN sei gepriesen, jetzt und bis in alle Ewigkeit!

3 Vom Aufgang der Sonne bis dorthin, wo sie untergeht, sei der Name des HERRN gelobt!

4 Erhaben über alle Völker ist der HERR, seine Herrlichkeit überstrahlt den Himmel.

5 Wer ist wie der HERR, unser Gott, der in der Höhe thront,

6 der herabblickt auf alles, was im Himmel und auf Erden ist?

7 Den Geringen, der im Staub liegt, richtet er auf; den Armen holt er heraus aus dem Schmutz.

8 Er lässt ihn bei den Herrschenden sitzen, gibt ihm einen Ehrenplatz bei den Vornehmen seines Volkes.

9 Der kinderlosen Ehefrau verleiht er Wohnrecht und lässt sie eine glückliche Mutter werden. Halleluja!

