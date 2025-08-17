Neue Genfer Übersetzung

Gottes Macht beim Auszug seines Volkes aus Ägypten

1 Als Israel auswanderte aus Ägypten, als die Nachkommen Jakobs wegzogen von einem Volk mit fremder Sprache,

2 da wurde Juda zu Gottes Heiligtum, Israel zu seinem Herrschaftsbereich.

3 Das Meer sah es und floh, der Jordan wich zurück.

4 Die Berge erbebten und sprangen wie Widder, die Hügel hüpften wie die Lämmer.

5 Was ist mit dir, Meer, dass du die Flucht ergreifst? Und mit dir, Jordan, dass du zurückweichst?

6 Warum springt ihr Berge wie Widder und ihr Hügel wie Lämmer?

7 Erde, erbebe vor dem Herrn, vor dem Gott Jakobs –

8 vor ihm, der den Fels in einen Wasserteich verwandelt, das Kieselgestein in eine sprudelnde Quelle!

