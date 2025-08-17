Neue Genfer Übersetzung online lesen
Gottes Macht beim Auszug seines Volkes aus Ägypten
1 Als Israel auswanderte aus Ägypten, als die Nachkommen Jakobs wegzogen von einem Volk mit fremder Sprache,
2 da wurde Juda zu Gottes Heiligtum, Israel zu seinem Herrschaftsbereich.
3 Das Meer sah es und floh, der Jordan wich zurück.
4 Die Berge erbebten und sprangen wie Widder, die Hügel hüpften wie die Lämmer.
5 Was ist mit dir, Meer, dass du die Flucht ergreifst? Und mit dir, Jordan, dass du zurückweichst?
6 Warum springt ihr Berge wie Widder und ihr Hügel wie Lämmer?
7 Erde, erbebe vor dem Herrn, vor dem Gott Jakobs –
8 vor ihm, der den Fels in einen Wasserteich verwandelt, das Kieselgestein in eine sprudelnde Quelle!
