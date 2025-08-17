Neue Genfer Übersetzung

Herr, bereite deinem Namen Ehre!

1 Nicht uns, HERR, nicht uns, sondern deinem Namen bereite Ehre! ´Hilf uns` um deiner Gnade und Treue willen!

2 Warum sollten die anderen Völker ´Grund finden zu` sagen: »Wo ist nun ihr Gott?«

3 Unser Gott ist im Himmel! Alles, was ihm gefällt, das führt er auch aus.

4 Die Götzen der fremden Völker hingegen sind Figuren aus Silber oder Gold, ein Machwerk von Menschenhand.

5 Einen Mund haben sie, doch sprechen können sie nicht; Augen haben sie, sehen aber nichts.

6 Ohren haben sie und können nicht hören, sie haben eine Nase und riechen damit nichts.

7 Mit ihren Händen können sie nichts ertasten, mit ihren Füßen nicht einen Schritt gehen, kein Laut kommt aus ihrer Kehle.

8 Genau so ´hilflos` sind die Menschen, die sie angefertigt haben, und jeder, der auf solche Götzen vertraut!

9 ´Du aber`, Israel, vertraue auf den HERRN ! – Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt.

10 Ihr Nachkommen Aarons, vertraut auf den HERRN ! – Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt.

11 Ihr, die ihr Ehrfurcht habt vor dem HERRN, vertraut auf den HERRN ! – Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt.

12 Der HERR hat an uns gedacht und wird uns segnen. Er wird alle Israeliten segnen, er wird alle Nachkommen Aarons segnen.

13 Er wird die segnen, die Ehrfurcht vor dem HERRN haben, die Kleinen wie die Großen.

14 Der HERR wird euch noch zahlreicher werden lassen, euch und eure Kinder.

15 Ihr seid gesegnet vom HERRN, der Himmel und Erde geschaffen hat.

16 Der Himmel gehört allein dem HERRN, die Erde aber hat er den Menschen anvertraut.

17 Die Toten können den HERRN nicht loben – keiner von denen, die in die Stille des Totenreichs hinab müssen.

18 Wir aber, ´die wir leben`, wollen den HERRN preisen, jetzt und in alle Ewigkeit! Halleluja!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart