Neue Genfer Übersetzung

Dankfest der Gemeinde Israels

1 Halleluja! Dankt dem HERRN, denn er ist gütig, und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen!

2 Israel soll sagen: Seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen.

3 Die Nachkommen Aarons sollen sagen: Seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen.

4 Alle, die Ehrfurcht vor dem HERRN haben, sollen sagen: Seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen.

5 In großer Not rief ich zum HERRN, und er antwortete mir, ja, der HERR verschaffte mir weiten Raum.

6 Der HERR steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben?

7 Der HERR steht zu mir, er ist es, der mir hilft – ich werde noch ´als Sieger` herabsehen auf alle, die mich hassen.

8 Besser ist es, beim HERRN Zuflucht zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen.

9 Besser ist es, beim HERRN Zuflucht zu suchen, als sich auf Mächtige zu verlassen.

10 Viele fremde Völker hatten mich umringt – im Namen des HERRN habe ich sie in die Flucht geschlagen!

11 Von allen Seiten hatten sie mich umstellt und mich eingeschlossen – im Namen des HERRN habe ich sie in die Flucht geschlagen!

12 Wie ein Bienenschwarm hatten sie mich umringt, doch sie sind erloschen wie brennendes Dornengebüsch – im Namen des HERRN habe ich sie in die Flucht geschlagen!

13 Man hat mich so gestoßen, dass ich fallen sollte. Aber der HERR hat mir geholfen!

14 Mein Stärke ist der HERR, ihm singe ich mein Lied; er wurde mir zum Helfer!

15 Lauten Jubel über die Rettung hört man in den Zelten derer, die nach Gottes Willen leben: Die Hand des HERRN vollbringt mächtige Taten!

16 Die rechte Hand des HERRN ist ´siegreich` erhoben, ja, die Hand des HERRN vollbringt mächtige Taten!

17 Ich werde nicht sterben, sondern leben und von den Taten des HERRN erzählen.

18 Der HERR hat mich zwar hart bestraft, aber dem Tod hat er mich nicht preisgegeben.

19 Öffnet mir ´die Tore des Tempels`, die Tore der Gerechtigkeit, ich möchte hindurchgehen und dem HERRN danken!

20 »Das ist das Tor, das dem HERRN gehört. Menschen, die nach Gottes Willen leben, dürfen hindurchgehen. «

21 Ich danke dir, HERR, dass du mich erhört hast und mir zum Helfer wurdest.

22 Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden.

23 Das hat der HERR getan, und es ist ein Wunder in unseren Augen.

24 Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat; heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben.

25 O HERR, hilf du doch ´auch weiterhin`! O HERR, gib du doch Gelingen!

26 »Gesegnet sei, wer im Namen des HERRN kommt! Wir segnen euch vom Haus des HERRN aus.

27 Der HERR ist Gott, und er hat uns Licht geschenkt. Tanzt einen festlichen Reigen, mit Zweigen in der Hand, bis dicht an die Hörner des Altars! «

28 Mein Gott bist du, und ich will dir danken, mein Gott, ich will dich preisen!

29 Dankt dem HERRN, denn er ist gütig, und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart