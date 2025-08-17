Psalmen, Kapitel 12

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Neue Genfer Übersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 12

Psalm 12

Neue Genfer Übersetzung online lesen

Neue Genfer Übersetzung

Die Falschheit der Menschen und die Treue Gottes

1 Für den Dirigenten. Mit Saiteninstrumenten im Bass zu begleiten. Ein Psalm Davids.

2 Hilf doch, HERR ! Denn es gibt keinen mehr, der zu dir hält, und alle treuen Menschen sind verschwunden.

3 Jeder belügt jeden. Mit ihren Worten schmeicheln sie, aber im Herzen spielen sie ein falsches Spiel.

4 Soll der HERR doch alle diese Heuchler hinwegfegen, diese Leute, die großspurig daherreden

5 und sagen: »Mit der Macht unserer Worte setzen wir uns durch; niemand kommt gegen uns an, mit unseren Reden können wir alles erreichen!«

6 Der HERR spricht: »Die Schwachen werden misshandelt, und die Armen können nur noch seufzen. Darum werde ich mich jetzt erheben und denen Rettung bringen, die bedrängt werden !«

7 Alle Worte des HERRN sind rein, sie sind wie Silber, das im Schmelzofen geläutert und siebenmal gereinigt wurde.

8 Du, HERR, wirst die Schwachen schützen, du wirst sie für immer bewahren vor diesen Leuten,

9 die sich gegen dich auflehnen und sich überall breitmachen. Ja, die Bosheit unter den Menschen nimmt zu!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Videos zu Psalm 12 (NGÜ)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/NG%C3%9C/ps-12 [gedruckt am 17.08.2025]