Neue Genfer Übersetzung

Die Falschheit der Menschen und die Treue Gottes

1 Für den Dirigenten. Mit Saiteninstrumenten im Bass zu begleiten. Ein Psalm Davids.

2 Hilf doch, HERR ! Denn es gibt keinen mehr, der zu dir hält, und alle treuen Menschen sind verschwunden.

3 Jeder belügt jeden. Mit ihren Worten schmeicheln sie, aber im Herzen spielen sie ein falsches Spiel.

4 Soll der HERR doch alle diese Heuchler hinwegfegen, diese Leute, die großspurig daherreden

5 und sagen: »Mit der Macht unserer Worte setzen wir uns durch; niemand kommt gegen uns an, mit unseren Reden können wir alles erreichen!«

6 Der HERR spricht: »Die Schwachen werden misshandelt, und die Armen können nur noch seufzen. Darum werde ich mich jetzt erheben und denen Rettung bringen, die bedrängt werden !«

7 Alle Worte des HERRN sind rein, sie sind wie Silber, das im Schmelzofen geläutert und siebenmal gereinigt wurde.

8 Du, HERR, wirst die Schwachen schützen, du wirst sie für immer bewahren vor diesen Leuten,

9 die sich gegen dich auflehnen und sich überall breitmachen. Ja, die Bosheit unter den Menschen nimmt zu!

