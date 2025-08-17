Neue Genfer Übersetzung online lesen
Neue Genfer Übersetzung
Klage über streitsüchtige Menschen
1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. In meiner großen Not rufe ich zum HERRN, und er wird mich erhören!
2 HERR, rette doch mein Leben vor diesen Lügenmäulern, vor denen, die mit falscher Zunge reden!
3 Was für eine Strafe wird Gott über euch kommen lassen, jetzt und in Zukunft, ihr doppelzüngigen Heuchler?
4 Er, der Allmächtige, wird euch mit spitzen Pfeilen und mit glühenden Kohlen treffen.
5 Wie schlimm ist es für mich, dass ich als Fremder mitten in Meschech leben muss, dass ich bleiben muss bei den Zelten von Kedar!
6 Viel zu lange wohne ich nun schon unter Menschen, die den Frieden hassen.
7 Ich selbst suche den Frieden, doch was ich auch sage – sie sind nur auf Krieg aus!
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart