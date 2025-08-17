Neue Genfer Übersetzung

Klage über streitsüchtige Menschen

1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. In meiner großen Not rufe ich zum HERRN, und er wird mich erhören!

2 HERR, rette doch mein Leben vor diesen Lügenmäulern, vor denen, die mit falscher Zunge reden!

3 Was für eine Strafe wird Gott über euch kommen lassen, jetzt und in Zukunft, ihr doppelzüngigen Heuchler?

4 Er, der Allmächtige, wird euch mit spitzen Pfeilen und mit glühenden Kohlen treffen.

5 Wie schlimm ist es für mich, dass ich als Fremder mitten in Meschech leben muss, dass ich bleiben muss bei den Zelten von Kedar!

6 Viel zu lange wohne ich nun schon unter Menschen, die den Frieden hassen.

7 Ich selbst suche den Frieden, doch was ich auch sage – sie sind nur auf Krieg aus!

