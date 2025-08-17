Psalmen, Kapitel 120

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Neue Genfer Übersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 120

Psalm 120

Neue Genfer Übersetzung online lesen

Neue Genfer Übersetzung

Klage über streitsüchtige Menschen

1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. In meiner großen Not rufe ich zum HERRN, und er wird mich erhören!

2 HERR, rette doch mein Leben vor diesen Lügenmäulern, vor denen, die mit falscher Zunge reden!

3 Was für eine Strafe wird Gott über euch kommen lassen, jetzt und in Zukunft, ihr doppelzüngigen Heuchler?

4 Er, der Allmächtige, wird euch mit spitzen Pfeilen und mit glühenden Kohlen treffen.

5 Wie schlimm ist es für mich, dass ich als Fremder mitten in Meschech leben muss, dass ich bleiben muss bei den Zelten von Kedar!

6 Viel zu lange wohne ich nun schon unter Menschen, die den Frieden hassen.

7 Ich selbst suche den Frieden, doch was ich auch sage – sie sind nur auf Krieg aus!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Videos zu Psalm 120 (NGÜ)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/NG%C3%9C/ps-120 [gedruckt am 17.08.2025]