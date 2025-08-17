Neue Genfer Übersetzung online lesen
Neue Genfer Übersetzung
Meine Hilfe kommt vom Herrn
1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen – woher wird Hilfe für mich kommen?
2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde geschaffen hat.
3 Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern; er, dein Beschützer, schläft niemals.
4 Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht!
5 Der HERR behütet dich, der HERR spendet dir Schatten und steht dir bei,
6 damit dich am Tag die Sonne nicht sticht und in der Nacht der Mond dir nicht schadet.
7 Der HERR wird dich behüten vor jedem Unheil, er bewahrt dein Leben.
8 Der HERR behütet dich, wenn du gehst und wenn du kommst – jetzt und für alle Zeit.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart