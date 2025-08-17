Psalmen, Kapitel 121

Psalm 121

Neue Genfer Übersetzung online lesen

Neue Genfer Übersetzung

Meine Hilfe kommt vom Herrn

1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen – woher wird Hilfe für mich kommen?

2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde geschaffen hat.

3 Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern; er, dein Beschützer, schläft niemals.

4 Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht!

5 Der HERR behütet dich, der HERR spendet dir Schatten und steht dir bei,

6 damit dich am Tag die Sonne nicht sticht und in der Nacht der Mond dir nicht schadet.

7 Der HERR wird dich behüten vor jedem Unheil, er bewahrt dein Leben.

8 Der HERR behütet dich, wenn du gehst und wenn du kommst – jetzt und für alle Zeit.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

