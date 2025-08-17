Psalmen, Kapitel 122

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Neue Genfer Übersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 122

Psalm 122

Neue Genfer Übersetzung online lesen

Neue Genfer Übersetzung

Wünscht Jerusalem Frieden und Glück!

1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Von David. Wie sehr habe ich mich gefreut, als andere zu mir sagten: »Lasst uns zum Haus des HERRN pilgern!«

2 Und dann standen wir in deinen Toren, Jerusalem.

3 Jerusalem, wie beeindruckend bist du erbaut – eine Stadt, in der Haus an Haus fest errichtet steht !

4 Dort hinauf zogen schon immer die Stämme ´Israels`, die Stämme des HERRN. Es ist eine feste Ordnung für Israel, dort den Namen des HERRN zu preisen.

5 Denn dort ist auch der Sitz des obersten Gerichts, der Thron des Königshauses Davids.

6 Wünscht Jerusalem Frieden! Friede und Glück komme über alle, die dich, Jerusalem, lieben!

7 Ja, Friede herrsche innerhalb deiner Stadtmauern, Ruhe und Glück in deinen Palastanlagen.

8 Wegen meiner Brüder und Freunde ´dort` will ich dir Frieden zusprechen.

9 Weil in dir das Haus des HERRN, unseres Gottes, steht, will ich nur das Beste für dich suchen!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Videos zu Psalm 122 (NGÜ)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/NG%C3%9C/ps-122 [gedruckt am 17.08.2025]