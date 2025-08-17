Neue Genfer Übersetzung

Wünscht Jerusalem Frieden und Glück!

1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Von David. Wie sehr habe ich mich gefreut, als andere zu mir sagten: »Lasst uns zum Haus des HERRN pilgern!«

2 Und dann standen wir in deinen Toren, Jerusalem.

3 Jerusalem, wie beeindruckend bist du erbaut – eine Stadt, in der Haus an Haus fest errichtet steht !

4 Dort hinauf zogen schon immer die Stämme ´Israels`, die Stämme des HERRN. Es ist eine feste Ordnung für Israel, dort den Namen des HERRN zu preisen.

5 Denn dort ist auch der Sitz des obersten Gerichts, der Thron des Königshauses Davids.

6 Wünscht Jerusalem Frieden! Friede und Glück komme über alle, die dich, Jerusalem, lieben!

7 Ja, Friede herrsche innerhalb deiner Stadtmauern, Ruhe und Glück in deinen Palastanlagen.

8 Wegen meiner Brüder und Freunde ´dort` will ich dir Frieden zusprechen.

9 Weil in dir das Haus des HERRN, unseres Gottes, steht, will ich nur das Beste für dich suchen!

