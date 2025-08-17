Psalmen, Kapitel 124

Psalm 124

Neue Genfer Übersetzung online lesen

Neue Genfer Übersetzung

Der Herr ist auf unserer Seite

1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Von David. Wäre nicht der HERR auf unserer Seite gewesen – so soll Israel bekennen –

2 wäre nicht der HERR auf unserer Seite gewesen, als sich mächtige Feinde gegen uns wandten,

3 dann hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte.

4 Dann hätten uns die Wasserfluten weggeschwemmt, ein vernichtender Strom hätte sich über uns ergossen.

5 Ja, sie hätten uns mit sich fortgerissen, diese wild tobenden Wassermassen!

6 Gepriesen sei der HERR, der uns nicht den Raubtierzähnen dieser Menschen zur Beute überließ!

7 Wir sind entkommen wie ein Vogel aus dem Netz des Vogelfängers, das Netz ist zerrissen – und wir sind frei!

8 Unsere Hilfe finden wir beim HERRN, dessen Namen wir anrufen; sie kommt von ihm, der Himmel und Erde geschaffen hat.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

