Neue Genfer Übersetzung

Der Herr umgibt alle, die ihm vertrauen

1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Die auf den HERRN vertrauen, gleichen dem Berg Zion, der nicht wankt und der ewig besteht.

2 So wie Jerusalem von schützenden Bergen umgeben ist, so umgibt der HERR sein Volk, jetzt und für alle Zeit.

3 Denn die gottlosen Unterdrücker werden nicht mehr lange ihr Zepter schwingen dürfen über dem Land, das als Besitz denen zusteht, die nach Gottes Willen leben. Es soll nicht so weit kommen, dass selbst die ihre Hände nach Unrecht ausstrecken, die Gottes Willen tun.

4 Erweise deine Güte, HERR, an den guten Menschen, an denen, die von Herzen aufrichtig sind!

5 Alle jedoch, die krumme Wege gehen, wird der HERR ins Verderben stürzen samt denen, die nur Unheil anrichten. Friede komme über Israel!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart