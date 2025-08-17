Psalmen, Kapitel 126

Psalm 126

Neue Genfer Übersetzung

Unter Tränen säen – voll Jubel ernten

1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Als der HERR uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir.

2 Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man: »Der HERR hat Großes für sie getan!«

3 Ja, Großes hat der HERR für uns getan, darum freuen wir uns sehr!

4 HERR, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst !

5 Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen.

6 Weinend geht der Sämann jetzt über den Acker, mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Garben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

