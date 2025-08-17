Psalmen, Kapitel 128

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Neue Genfer Übersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 128

Psalm 128

Neue Genfer Übersetzung online lesen

Neue Genfer Übersetzung

Gottes Segen für die Familie

1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Glücklich zu preisen ist, wer dem HERRN in Ehrfurcht begegnet, wer auf den von Gott gezeigten Wegen geht.

2 So wirst du genießen dürfen, was du mit eigenen Händen erarbeitet hast. Zu beglückwünschen bist du – gut steht es um dich!

3 Deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock, dort im Schutz deines Hauses; deine Kinder sind wie junge Olivenbaumpflanzen, wenn sie um deinen Tisch versammelt sitzen.

4 Ja, so wird der Mensch gesegnet, der dem HERRN in Ehrfurcht begegnet.

5 Es segne dich der HERR vom Berg Zion aus! Mögest du sehen, wie gut es Jerusalem geht, alle Tage deines Lebens!

6 Mögest du so lange leben, dass du noch die Kinder deiner Kinder sehen kannst! Friede ´komme` über Israel!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Videos zu Psalm 128 (NGÜ)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/NG%C3%9C/ps-128 [gedruckt am 17.08.2025]