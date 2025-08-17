Psalmen, Kapitel 129

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Neue Genfer Übersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 129

Psalm 129

Neue Genfer Übersetzung online lesen

Neue Genfer Übersetzung

Israels Feinde behalten nicht die Oberhand

1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Oft hat man mich angefeindet von meiner Jugend an – so soll Israel sagen –

2 oft hat man mich angefeindet von Jugend an, aber keinem gelang es, mich zu überwältigen!

3 Auf meinem Rücken haben die Feinde ihre Furchen gezogen ´wie auf einem Acker`, ja, lange Furchen haben sie gezogen.

4 Der HERR aber ist gerecht, er hat die Stricke durchschnitten, mit denen die Gottlosen mich gebunden hielten.

5 In Schande sollen sie fallen und den Rückzug antreten, sie alle, die Zion hassen.

6 Es soll ihnen ergehen wie dem Gras auf den Dächern: kaum sprießt es auf, da ist es schon wieder verdorrt.

7 Kein Schnitter sammelt es auf, niemand bündelt es zu Garben.

8 Und so ruft auch niemand, der vorübergeht, den Gruß: »Der HERR segne euch!« Wir segnen euch im Namen des HERRN !

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Videos zu Psalm 129 (NGÜ)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/NG%C3%9C/ps-129 [gedruckt am 17.08.2025]