Neue Genfer Übersetzung

Von Gott vergessen?

1 Für den Dirigenten. Ein Psalm Davids.

2 Wie lange noch, HERR, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen?

3 Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen?

4 Schau doch her und antworte mir, HERR, mein Gott! ´Gib mir neuen Mut und` lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke!

5 Mein Feind soll nicht sagen können: »Jetzt habe ich ihn endgültig besiegt!« Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere.

6 Doch ich will auf deine Güte vertrauen, von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung! Mit meinem Lied will ich dem HERRN danken, weil er mir Gutes erwiesen hat.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart