Neue Genfer Übersetzung

Ein Hilfeschrei aus tiefster Not

1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Aus der Tiefe schreie ich zu dir, HERR !

2 HERR, höre meine Stimme, schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr!

3 Wenn du, HERR, die Sünden anrechnen willst – wer kann dann noch vor dir bestehen, o Herr?

4 Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen.

5 Ich hoffe auf den HERRN, ja, aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein ´rettendes` Wort.

6 Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn – mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen, ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen!

7 Israel, hoffe auf den HERRN ! Denn der HERR ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen.

8 Er allein wird Israel erlösen von allen seinen Sünden.

