Zufrieden bei Gott
1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Von David. HERR, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz, auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären.
2 Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele.
3 Israel, hoffe auf den HERRN jetzt und für alle Zeit!
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart