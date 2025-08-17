Psalmen, Kapitel 131

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Neue Genfer Übersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 131

Psalm 131

Neue Genfer Übersetzung online lesen

Neue Genfer Übersetzung

Zufrieden bei Gott

1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Von David. HERR, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz, auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären.

2 Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele.

3 Israel, hoffe auf den HERRN jetzt und für alle Zeit!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Videos zu Psalm 131 (NGÜ)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/NG%C3%9C/ps-131 [gedruckt am 17.08.2025]