Neue Genfer Übersetzung

Ein Gebet für Gottes Heiligtum und das Königshaus

1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Denke an all die Mühe, HERR, die David auf sich genommen hat!

2 Er schwor dem HERRN, legte ein Gelübde ab vor dem starken Gott Jakobs:

3 »So wahr ich lebe: Ich will mein Haus nicht betreten, auf mein Bett will ich mich nicht mehr legen,

4 ich will mir keinen Schlaf mehr gönnen und nicht einmal kurz die Augen schließen,

5 bis ich einen geeigneten Platz gefunden habe für das Haus des HERRN, eine würdige Wohnstätte für den starken Gott Jakobs!«

6 Nie werden wir es vergessen: In Efrata hörten wir von der Bundeslade, und wir fanden sie im Gebiet von Jaar.

7 So lasst uns nun in die Wohnung Gottes gehen und uns zu seinen Füßen anbetend niederwerfen.

8 Mache dich auf, HERR, zu der Stätte, wo du ruhen kannst, du und die Bundeslade, ´das Sinnbild` deiner Majestät!

9 Deine Priester sollen mit Wort und Tat verkünden, was deinem Willen entspricht. Alle, die dir treu sind, sollen in Jubel ausbrechen!

10 David, deinem Diener, zuliebe weise unseren König nicht ab, der von dir gesalbt wurde !

11 Der HERR hat David einen Treueid geschworen, von dem er niemals etwas zurücknehmen wird: »Einen deiner Söhne werde ich ´als deinen Nachfolger` auf den Thron setzen.

12 Wenn deine Söhne sich an meinen Bund halten, an alles, was ich ´in meinem Wort` bezeugt habe und sie lehre, dann sollen auch ihre Nachkommen deine Thronfolger sein, und das für alle Zeiten. «

13 Der HERR hat sich den Berg Zion erwählt, sein Wunsch war es, dass dort seine Wohnstätte sein soll.

14 ´Er hat gesagt`: »Dies ist mein Ruheplatz für alle Zeiten, hier will ich wohnen, denn nach diesem Ort der Ruhe habe ich Verlangen.

15 Die ganze Stadt Zion will ich mit Nahrung reich beschenken, und den Armen dort gebe ich genügend Brot.

16 Zions Priestern schenke ich Rettung, damit sie diese mit Wort und Tat verkünden. Alle, die mir treu sind, sollen in Jubel ausbrechen!

17 Dort will ich die Herrschaft des Königshauses David stärken, für den von mir gesalbten König habe ich hier ein Licht entzündet, das nie verlöschen soll!

18 Seine Feinde stürze ich in Schimpf und Schande, auf seinem Haupt aber soll die Krone erstrahlen. «

