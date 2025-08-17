Psalmen, Kapitel 133

Psalm 133

Neue Genfer Übersetzung

Gottes Segen für die brüderliche Gemeinschaft

1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Von David. Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen!

2 Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird und das sogar noch herabfließt auf den Bart, so wie das Öl herabrann auf den Bart ´des Hohenpriesters` Aaron und hinunter auf den Halssaum seines Gewandes.

3 Es ist erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der den Berg Zion und seine Hügel benetzt. Wo dies geschieht, hat der HERR seinen Segen versprochen – Leben, das niemals enden wird!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

