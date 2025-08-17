Neue Genfer Übersetzung online lesen
Neue Genfer Übersetzung
Das Lob Gottes nachts im Tempel
1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Kommt und preist den HERRN, all ihr Diener des HERRN, die ihr nachts den Dienst im Tempel des HERRN verrichtet!
2 Hebt eure Hände im Gebet empor, streckt sie aus zu seinem Heiligtum und preist den HERRN !
3 Es segne dich der HERR vom Berg Zion aus, er, der Himmel und Erde geschaffen hat!
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart