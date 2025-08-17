Neue Genfer Übersetzung

Größer als alle Götter ist unser Herr!

1 Halleluja! Lobt den Namen des HERRN, ihr Diener des HERRN ! Ja, lobt ´ihn`,

2 die ihr den Dienst im Tempel des HERRN verrichtet, in den Vorhöfen beim Heiligtum unseres Gottes.

3 Lobt den HERRN, denn gütig ist der HERR, besingt seinen Namen zum Spiel auf der Harfe – ja, das ist wunderbar!

4 Denn der HERR hat die Nachkommen Jakobs für sich erwählt, hat Israel zu seinem persönlichen Eigentum ´erklärt`.

5 Ja, ich bin gewiss: Der HERR ist groß! Größer als alle Götter ist unser Herr!

6 Alles, was dem HERRN gefällt, das vollbringt er, sei es im Himmel oder auf der Erde, im Meer oder in den tiefsten Tiefen.

7 Er führt Wolken herauf vom Ende der Erde, Blitze lässt er dem Regen folgen, er holt den Wind hervor aus seinen Vorratskammern.

8 Er war es, der die Erstgeborenen Ägyptens tötete, sowohl bei den Menschen als auch beim Vieh.

9 Zeichen und Wunder ließ er in deiner Mitte, Ägypten, geschehen, am Pharao und an dessen Dienern.

10 Er war es, der starke Völker vernichtend schlug und mächtige Könige tötete –

11 Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König Baschans. Alle Königreiche Kanaans ´besiegte er`

12 und gab ihr Land anderen zum Eigentum – zum ewigen Besitz gab er es Israel, seinem Volk.

13 HERR, dein Name besteht für immer, jetzt und in allen künftigen Generationen wird man dich ehren.

14 Denn der HERR wird seinem Volk zum Recht verhelfen, wird Erbarmen haben mit all seinen Dienern.

15 Die Götzen der fremden Völker hingegen sind Figuren aus Silber oder Gold, ein Machwerk von Menschenhand.

16 Einen Mund haben sie, doch sprechen können sie nicht; Augen haben sie, sehen aber nichts.

17 Ohren haben sie und können nicht hören, auch ist kein Atem in ihrem Mund.

18 Genau so ´hilflos` sind die Menschen, die sie angefertigt haben, und jeder, der auf solche Götzen vertraut!

19 Volk Israel, preise den HERRN ! Ihr Nachkommen Aarons, preist den HERRN !

20 Ihr alle aus dem Stamm Levi, preist den HERRN ! Ihr alle, die ihr Ehrfurcht habt vor dem HERRN, preist den HERRN !

21 Gepriesen sei der HERR vom Berg Zion aus, er, der in Jerusalem wohnt. Halleluja!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart