Neue Genfer Übersetzung

Gott zeigt seine Güte in der Schöpfung und an seinem Volk

1 Dankt dem HERRN, denn er ist freundlich, ja, ewig währt seine Güte.

2 Dankt dem Gott, der über alle Götter erhaben ist, denn ewig währt seine Güte.

3 Dankt dem Herrn aller Herren, denn ewig währt seine Güte.

4 Ihm, der allein große Wunder vollbringt, denn ewig währt seine Güte.

5 Ihm, der mit Weisheit den Himmel schuf, denn ewig währt seine Güte.

6 Ihm, der die Erde über den Wassermassen ausbreitete, denn ewig währt seine Güte.

7 Ihm, der große Lichter ´am Himmel` erschuf, denn ewig währt seine Güte:

8 die Sonne, dass sie den Tag regiere, ja, ewig währt seine Güte;

9 den Mond und die Sterne, dass sie die Nacht regieren, denn ewig währt seine Güte.

10 ´Dankt ihm`, der die Erstgeborenen der Ägypter tötete, ja, ewig währt seine Güte;

11 und Israel mitten aus Ägypten herausführte, denn ewig währt seine Güte.

12 Mit starker Hand und mit erhobenem Arm tat er es, denn ewig währt seine Güte.

13 ´Dankt ihm`, der das Schilfmeer in zwei Hälften teilte, denn ewig währt seine Güte;

14 und Israel mitten hindurch führte, denn ewig währt seine Güte.

15 Aber den Pharao und dessen Heer stieß er ins Schilfmeer, denn ewig währt seine Güte.

16 ´Dankt ihm`, der sein Volk in der Wüste ´sicher` leitete, denn ewig währt seine Güte.

17 Ihm, der große Könige vernichtend schlug, denn ewig währt seine Güte;

18 und mächtige Könige tötete, denn ewig währt seine Güte:

19 Sihon, den König der Amoriter, denn ewig währt seine Güte,

20 und Og, den König Baschans, denn ewig währt seine Güte.

21 Ihr Land übergab er anderen als Eigentum – denn ewig währt seine Güte;

22 zum bleibenden Besitz gab er es Israel, seinem Diener, denn ewig währt seine Güte.

23 ´Dankt ihm`, der in unserer Erniedrigung an uns dachte, denn ewig währt seine Güte;

24 und uns von unseren Feinden erlöste, denn ewig währt seine Güte.

25 Dankt ihm, der allen lebendigen Wesen ihr Brot gibt, denn ewig währt seine Güte.

26 Dankt ihm, dem Gott des Himmels, denn ewig währt seine Güte.

