Neue Genfer Übersetzung

Jerusalem, nie will ich dich vergessen!

1 An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten.

2 An die Weiden dort hängten wir unsere Zithern.

3 Die uns gefangen hielten, forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen, unsere Peiniger verlangten von uns, fröhlich zu sein: »Singt uns eines eurer Zionslieder!«

4 Doch wie könnten wir ein Lied für den HERRN auf fremdem Boden singen?

5 Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll meine rechte Hand mir ihren Dienst versagen !

6 Meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine allergrößte Freude ist!

7 HERR, vergiss den Edomitern nie, was sie am Unglückstag Jerusalems getan haben, als sie riefen: »Reißt die Stadt nieder, reißt sie nieder bis auf den Grund!«

8 Du Stadt Babylon, die du einst verwüstet sein wirst – wohl dem, der dir einmal vergelten wird, was du uns angetan hast!

9 Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart