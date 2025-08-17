Neue Genfer Übersetzung

Der Herr führt seine Pläne zum Ziel

1 Von David. Von ganzem Herzen will ich dir danken, zum Spiel auf der Harfe will ich dich loben vor den Göttern.

2 Ich werfe mich anbetend nieder vor deinem heiligen Tempel und preise deinen Namen wegen deiner Güte und Treue. Denn deine Zusage ist noch größer als alle bisherigen, die man mit deinem Namen verbindet.

3 An dem Tag, als ich zu dir rief, hast du mich erhört; du hast mir Mut verliehen und meiner Seele Kraft gegeben.

4 Alle Könige der Erde werden dir danken, HERR, wenn sie die Worte hören, die dein Mund gesprochen hat.

5 Sie werden die Wege ´und Taten` des HERRN besingen, denn groß ist die Herrlichkeit des HERRN.

6 Ja, hoch und erhaben ist der HERR – und doch achtet er auf den Bescheidenen, den Hochmütigen aber durchschaut er schon von ferne.

7 Führt mich mein Weg mitten durch die Not, so schenkst du mir neue Lebenskraft. Du streckst deine Hand aus und wehrst den Zorn meiner Feinde ab, mit deinem mächtigen Arm rettest du mich.

8 Der HERR wird alles für mich zu einem guten Ende bringen! HERR, deine Güte währt ewig; und was du zu tun begonnen hast, davon wirst du nicht ablassen.

