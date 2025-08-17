Neue Genfer Übersetzung

Ein Gebet um Schutz vor hinterhältigen Menschen

1 Für den Dirigenten. Ein Psalm Davids.

2 Rette mich, HERR, vor boshaften Menschen, beschütze mich vor gewalttätigen Leuten,

3 die tief in ihrem Herzen Böses ersinnen und Tag für Tag Streit anzetteln!

4 Sie machen ihre Zunge scharf und spitz wie die einer Schlange, hinter ihren Lippen verbirgt sich Gift wie bei einer Natter. /​/

5 Bewahre mich davor, HERR, in die Hände der Gottlosen zu fallen, vor gewalttätigen Leuten beschütze mich, die beschlossen haben, mich zu Fall zu bringen !

6 Überhebliche Menschen haben mir heimlich Schlingen und Fallstricke gelegt, ein Fangnetz haben sie am Wegesrand ausgespannt und mir lauter Fallen gestellt. /​/

7 Ich aber sage zum HERRN: Du bist mein Gott! Höre, o HERR, mein lautes Flehen!

8 HERR, mein Gott, du bist eine starke Festung, wo ich Rettung finde! Du beschützt mich wie ein Helm am Tag, an dem die Waffen sprechen.

9 Gewähre dem Gottlosen nicht, HERR, wonach er begehrt! Lass seinen bösen Plan nicht gelingen! /​/

10 Wenn meine Feinde mich einkreisen und siegessicher ihr Haupt erheben, dann komme über sie selbst das Unheil, das sie mit ihren Worten heraufbeschwören wollten!

11 Mögen glühende Kohlen auf sie fallen, möge Gott sie ins Feuer stürzen, in Abgründe, aus denen sie nicht mehr hochkommen.

12 Ein Mensch mit ´böser` Zunge soll in diesem Land nicht verwurzelt sein, und für jeden Gewalttäter gelte: Das Unheil soll ihn in Windeseile davonjagen!

13 Ich weiß, dass der HERR sich für die Belange der Unterdrückten einsetzt und den Armen Recht verschafft.

14 Ja, alle, die deinen Willen tun, werden dankbar deinen Namen bekennen, die Aufrichtigen werden in deiner Nähe leben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart