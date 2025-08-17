Neue Genfer Übersetzung

Der Herr ist Schöpfer und König

1 Ein Loblied von David. Ich will dich preisen, mein Gott, o König, und deinen Namen immer und ewig rühmen.

2 Tag für Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben für alle Zeiten.

3 Groß ist der HERR, ihm gebührt das höchste Lob; seine Erhabenheit ist unergründlich.

4 Eine Generation rühmt bei der nächsten deine Werke, sie ´alle` verkünden deine machtvollen Taten.

5 Von der herrlichen Pracht deiner Majestät will ich sprechen, und über deine Wunder will ich nachsinnen.

6 Alle sollen von deinen gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Taten reden, und ich will erzählen, welch großer Gott du bist !

7 Mit überschwänglichen Worten erinnern die Menschen an deine große Güte, jubelnd preisen sie deine Treue.

8 Gnädig und barmherzig ist der HERR, er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade.

9 Der HERR ist gütig zu allen, und sein Erbarmen gilt jedem seiner Geschöpfe.

10 HERR, alles, was du erschaffen hast, lobt dich, und die Menschen, die dir treu sind, preisen dich.

11 Sie verkünden, wie majestätisch deine Königsherrschaft ist, und geben Zeugnis von deiner Macht.

12 Sie wollen den Menschen Gottes gewaltige Taten bekannt machen und auch die Pracht und Herrlichkeit seines Königreiches.

13 Dein Königreich ist ein ewiges Reich, deine Herrschaft besteht jetzt und in allen künftigen Generationen.

14 Der HERR stützt alle, die zu fallen drohen, und alle Gebeugten richtet er wieder auf.

15 Erwartungsvoll blicken die Augen aller Lebewesen auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.

16 Du öffnest ´freigebig` deine Hand und sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben.

17 Der HERR ist gerecht in all seinem Handeln und gütig in all seinen Taten.

18 Nahe ist der HERR denen, die zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen.

19 Er erfüllt das Sehnen und Wünschen derer, die Ehrfurcht vor ihm haben; er hört, wenn sie um Hilfe schreien, und rettet sie.

20 Der HERR behütet alle, die ihn lieben, aber die ihn missachten, vernichtet er.

21 Aus meinem Mund soll das Lob des HERRN erklingen, alle Menschen sollen seinen heiligen Namen immer und ewig preisen.

