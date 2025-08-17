Neue Genfer Übersetzung

Loben will ich den Herrn mein Leben lang

1 Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele!

2 Ich will den HERRN loben mein Leben lang, für meinen Gott singen und musizieren, solange ich bin.

3 Verlasst euch nicht auf Mächtige, nicht auf irgendeinen Menschen, bei dem doch keine Hilfe zu finden ist!

4 Wenn er den letzten Atem aushaucht, so wird er wieder zu Erde, und am selben Tag ist es vorbei mit all seinen Plänen.

5 Glücklich zu preisen ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat, wer seine Hoffnung auf den HERRN, seinen Gott, setzt,

6 auf ihn, der Himmel und Erde erschaffen hat, das Meer und alles, was darin lebt, auf ihn, der für alle Zeiten die Treue hält.

7 Den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er Brot. Der HERR befreit die Gefangenen,

8 der HERR öffnet die Augen der Blinden, der HERR richtet Gebeugte auf, der HERR liebt Menschen, die seinen Willen tun.

9 Der HERR behütet die Fremden, Waisen und Witwen stärkt und erhält er; aber den Weg derer, die ihn verachten, macht er zu einem Irrweg.

10 Auf ewig herrscht der HERR als König, dein Gott, Zion, jetzt und in allen künftigen Generationen. Halleluja!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart