Neue Genfer Übersetzung

Himmel und Erde lobt den Herrn!

1 Halleluja! Lobt den HERRN vom Himmel aus, lobt ihn in den Himmelshöhen!

2 Lobt ihn, ihr alle seine Engel, lobt ihn, ihr himmlischen Mächte !

3 Lobt ihn, Sonne und Mond, lobt ihn, alle leuchtenden Sterne!

4 Lobt ihn, alle Himmel und ihr Wasser über dem Himmelsgewölbe !

5 Loben sollen sie ´alle` den Namen des HERRN; denn er gab einen Befehl, und ´sogleich` wurden sie geschaffen.

6 Er stellte sie an ihren Platz für immer und ewig; er gab ihnen eine feste Ordnung – und keins von ihnen überschreitet sie.

7 Lobt den HERRN von der Erde aus, ihr großen Ungeheuer im Meer und ihr Wassertiefen!

8 ´Lobt ihn, ` Schnee und Hagel, Feuer und Rauch, du Sturmwind, der seinen Befehl ausführt!

9 ´Lobt ihn, ` ihr Berge und alle Hügel, ihr Fruchtbäume und all ihr ´hohen` Zedern;

10 ihr Tiere der Wildnis und Vieh jeder Art, ihr Kriechtiere und alles, was Flügel hat.

11 ´Lobt ihn, ` ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Herrscher und sämtliche Richter auf Erden;

12 junge Männer und junge Frauen, die Alten gemeinsam mit den Jungen!

13 Sie ´alle` sollen den Namen des HERRN loben, denn sein Name allein ist hoch erhaben; seine Herrlichkeit erstreckt sich über Erde und Himmel.

14 Er hat seinem Volk aufs neue Stärke und Macht verliehen und schenkt so allen, die ihm treu sind, großes Ansehen. Sie sind sein Volk Israel, und ihnen ist er nahe. Halleluja!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart