Neue Genfer Übersetzung

Ein Loblied auf den Richter über alle Völker

1 Halleluja! Singt dem HERRN ein neues Lied, ´singt` für ihn ein Loblied in der Gemeinde derer, die ihm treu sind!

2 Israel möge sich freuen über seinen Schöpfer, die Bewohner von Zion sollen jubeln über ihren König.

3 Seinen Namen sollen sie beim Reigentanz besingen, mit Pauke und Zither für ihn spielen.

4 Denn der HERR hat Gefallen an seinem Volk, die Demütigen rettet er und bringt sie so zu Ehren.

5 Alle, die ihm treu sind, sollen jubeln, denn er schenkt ihnen hohes Ansehen, auch ´noch in der Nacht` mögen sie ihn laut rühmen auf ihren Lagern.

6 Ein Loblied auf Gott erklingt aus ihrem Mund, und ein zweischneidiges Schwert halten sie in der Hand,

7 um Vergeltung zu üben an den Nationen, Strafe zu vollstrecken an den Völkern;

8 um deren Könige mit Ketten zu binden und ihre Würdenträger in Fesseln aus Eisen zu legen.

9 Auf diese Weise sollen sie an ihnen Gottes Urteil vollstrecken, wie es ´in seinem Gesetz` aufgeschrieben ist. Eine Ehre ist dies für alle, die ihm treu sind. Halleluja!

