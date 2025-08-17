Psalmen, Kapitel 150

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Neue Genfer Übersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 150

Psalm 150

Neue Genfer Übersetzung online lesen

Neue Genfer Übersetzung

Lobt alle den Herrn!

1 Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt !

2 Lobt ihn für seine gewaltigen Taten, lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich!

3 Lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Zither!

4 Lobt ihn mit Pauke und Reigentanz, lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flötenspiel !

5 Lobt ihn mit hell tönenden Zimbeln, lobt ihn ´auch` mit tief schallenden Zimbeln!

6 Alles, was atmet, lobe den HERRN ! Halleluja!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Videos zu Psalm 150 (NGÜ)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/NG%C3%9C/ps-150 [gedruckt am 17.08.2025]