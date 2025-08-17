Neue Genfer Übersetzung

Lobt alle den Herrn!

1 Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt !

2 Lobt ihn für seine gewaltigen Taten, lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich!

3 Lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Zither!

4 Lobt ihn mit Pauke und Reigentanz, lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flötenspiel !

5 Lobt ihn mit hell tönenden Zimbeln, lobt ihn ´auch` mit tief schallenden Zimbeln!

6 Alles, was atmet, lobe den HERRN ! Halleluja!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart