Neue Genfer Übersetzung online lesen
Neue Genfer Übersetzung
Lobt alle den Herrn!
1 Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt !
2 Lobt ihn für seine gewaltigen Taten, lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich!
3 Lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Zither!
4 Lobt ihn mit Pauke und Reigentanz, lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flötenspiel !
5 Lobt ihn mit hell tönenden Zimbeln, lobt ihn ´auch` mit tief schallenden Zimbeln!
6 Alles, was atmet, lobe den HERRN ! Halleluja!
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart