Neue Genfer Übersetzung

Zuflucht bei Gott

1 Ein Lehrpsalm Davids. Bewahre mich, Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht!

2 Ich sage zum HERRN: »Du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück! «

3 Ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit.

4 Die sich aber vor einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern – dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götzen will ich nicht in den Mund nehmen.

5 Mein Besitz und mein Erbe ist der HERR selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche!

6 Was du mir ´für mein Leben` geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben!

7 Ich preise den HERRN, weil er mich beraten hat! Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht.

8 Ich habe den HERRN stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen.

9 Deshalb ist mein Herz voll Freude, und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit.

10 Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen, mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen.

11 Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle; ´ungetrübtes` Glück hält deine Hand ewig bereit.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart