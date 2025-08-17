Neue Genfer Übersetzung

Der von Gott erwählte König

1 Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind?

2 Die Könige dieser Welt stehen ´zum Angriff` bereit, und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den HERRN und gegen den König, den er gesalbt hat.

3 »Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln«, ´sagen sie`, »lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen !«

4 Doch der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie.

5 Dann aber herrscht er sie an im Zorn, ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken.

6 ´Er spricht`: »Ich selbst habe meinen König eingesetzt hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg!«

7 ´Dann spricht der König: ` »Ich gebe den Beschluss des HERRN bekannt; er hat zu mir gesagt: ›Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.

8 Nenne mir deine Forderung, ´ich will sie erfüllen`! Ich gebe dir ´alle` Nationen zum Erbe, die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein!

9 Zerschmettere ´die Völker` mit eisernem Zepter! Zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt!‹

10 Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt, lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden!

11 Dient dem HERRN mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu!

12 Erweist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt – denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt!« Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart