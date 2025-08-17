Psalmen, Kapitel 20

Psalm 20

Neue Genfer Übersetzung

Ein Gebet des Volkes für seinen König

1 Für den Dirigenten. Ein Psalm Davids.

2 Der HERR erhöre dich, wenn du in Not zu ihm rufst, der Name des Gottes Jakobs schütze dich.

3 Er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum, von Zion aus gebe er dir Beistand.

4 Er schätze alle Opfergaben, die du ihm gebracht hast, dein Brandopfer nehme er gerne an. /​/

5 Er gebe dir, wonach du dich von Herzen sehnst, und führe alle deine Pläne zum Ziel.

6 Wir wollen laut über deine Rettung jubeln, und im Namen unseres Gottes wollen wir das Banner aufrichten. Der HERR erfülle dir alle deine Bitten!

7 Jetzt weiß ich, dass der HERR seinem gesalbten König den Sieg gibt! Von seinem heiligen Himmel her wird er ihn erhören, durch mächtige Taten wird er ihm Rettung bringen.

8 Unsere Gegner verlassen sich auf Kampfwagen und Pferde, wir aber preisen den Namen des HERRN, unseres Gottes.

9 Unsere Feinde stürzen und fallen zu Boden, wir aber stehen aufrecht ´als Sieger` da.

10 HERR, hilf uns! Er, der höchste König, wird uns erhören ´noch` am selben Tag, an dem wir zu ihm rufen!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

