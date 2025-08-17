Neue Genfer Übersetzung

Der Herr kämpft für den König

1 Für den Dirigenten. Ein Psalm Davids.

2 HERR, über deine Macht freut sich der König, ja, wie sehr jubelt er über deine Hilfe!

3 Du hast ihm gegeben, wonach er sich von Herzen sehnte, den Wunsch, den er aussprach, hast du ihm gewährt. /​/

4 Mit reichem Segen kamst du ihm entgegen, eine Krone aus Gold hast du auf sein Haupt gesetzt.

5 Um langes Leben bat er dich, und du hast seinen Wunsch erfüllt: Du schenktest ihm viele Lebenstage und eine ewige Zukunft.

6 Durch deine Hilfe gelangte er zu hohem Ansehen; Ruhm und Ehre hast du ihm beschert.

7 Du lässt ihn für alle Zeiten zum Segen werden, mit Freude beschenkst du ihn, weil du ihm dein Angesicht zuwendest.

8 Denn der König vertraut auf den HERRN, und durch die Gnade des Höchsten wird er nicht wanken.

9 Mit deiner Macht, ´o König`, wirst du alle deine Feinde erreichen, mit deiner Hand wirst du nach denen greifen, die dich hassen.

10 Wie Glut im Ofen werden sie sein, wenn du dich zeigst. Der HERR wird sie in seinem Zorn vernichten, Feuer wird sie verzehren.

11 Ihre Nachkommen wirst du von der Erde vertilgen und sie aus der Gemeinschaft der Menschen herausreißen.

12 Wenn sie auch Unglück über dich bringen wollen oder einen Anschlag gegen dich planen, werden sie ihr Ziel doch nicht erreichen!

13 Du wirst sie in die Flucht schlagen und deine Pfeile auf sie richten.

14 Erhebe dich, HERR, in deiner ganzen Stärke! Wir wollen deine Macht besingen und mit einem Psalmlied preisen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart