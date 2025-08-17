Psalmen, Kapitel 23

Psalm 23

Neue Genfer Übersetzung

Der Herr ist mein Hirte

1 Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel.

2 Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann.

3 Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen.

4 Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, ´ HERR `, bist bei mir! Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost.

5 Du ´lädst mich ein und` deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, ´um mich zu ehren`, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen.

6 Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des HERRN für alle Zeit.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

