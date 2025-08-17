Neue Genfer Übersetzung

Der Herr ist Stärke und Schutz

1 Von David. Zu dir rufe ich, HERR, mein Fels. Wende dich nicht von mir ab! Wenn du mich schweigend abweist, werde ich denen gleichen, die sterben und unter die Erde kommen.

2 Höre mein lautes Rufen, wenn ich dich um Hilfe bitte und meine Hände ausstrecke zu deiner heiligen Wohnung !

3 Reiß mich nicht plötzlich in den Tod, zusammen mit den Gottlosen und Verbrechern, die mit anderen ´zum Schein` freundlich reden, während ihre Herzen voller Bosheit sind!

4 Gib ihnen, was sie für ihre Taten verdienen und was zu ihrem boshaften Verhalten passt! Lass das Unheil über sie hereinbrechen, das sie selbst ausgelöst haben. Zahle ihnen ihr Unrecht heim!

5 Denn alles, was der HERR tut, ist ihnen gleichgültig. Sie wollen auch nicht anerkennen, was seine Hände geschaffen haben. Darum wird er sie ´und ihre Werke` niederreißen und nicht wieder aufbauen.

6 Gepriesen sei der HERR, denn er hat auf mein lautes Flehen gehört!

7 Der HERR ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn habe ich vertraut, darum wurde mir geholfen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und Jubel, ich will ihn preisen mit meinem Lied.

8 Der HERR ist Stärke und Schutz für sein Volk; seinen gesalbten König umgibt er wie eine sichere Festung, die ihm Rettung bringt.

9 Hilf deinem Volk und segne dein Eigentum, weide und trage es wie ein Hirte seine Herde für immer und ewig!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart