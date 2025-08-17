Neue Genfer Übersetzung

Die Stimme des Herrn

1 Ein Psalm Davids. Erweist dem HERRN Ehre, ihr himmlischen Wesen! Preist die Herrlichkeit und Macht des HERRN!

2 Gebt dem HERRN die Ehre, die seinem Namen gebührt! Betet den HERRN an in heiligem Festschmuck!

3 Der HERR lässt über den Wassern seine mächtige Stimme hören, der Gott der Herrlichkeit lässt den Donner dröhnen. Ja, der HERR thront über den großen Wassermassen.

4 Die Stimme des HERRN erdröhnt gewaltig, erhaben ist die Stimme des HERRN.

5 Die Stimme des HERRN zerbricht ´mächtige` Zedern, selbst die ´gewaltigen` Zedern auf dem Libanongebirge spaltet der HERR.

6 Er lässt den Libanon erbeben und hüpfen wie ein Kalb, auch den Hermon lässt er auf und nieder springen wie einen jungen Stier.

7 Die Stimme des HERRN lässt feurige Blitze zucken.

8 Die Stimme des HERRN erfasst nun auch die Steppe, der HERR lässt die Wüste Kadesch erbeben.

9 Die Stimme des HERRN erschreckt die Hirschkühe, vorzeitig bringen sie ihre Jungen zur Welt. In den Wäldern schlägt sie die Äste ab und fegt das Laub von den Bäumen. Und in seinem Tempel rufen alle: »Ihm sei Ehre!«

10 Der HERR thront über dem Himmelsozean, ja, der HERR sitzt auf seinem Thron für immer und ewig.

11 Der HERR schenkt seinem Volk Kraft. Der HERR segnet sein Volk mit Frieden.

