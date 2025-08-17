Neue Genfer Übersetzung online lesen
Morgengebet in schwerer Zeit
1 Ein Psalm Davids. ´Entstanden in der Zeit`, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Abschalom war.
2 HERR, wie zahlreich sind doch meine Feinde! So viele lehnen sich auf und verfolgen mich!
3 Sie behaupten: »Gott wird ihn nicht retten. « //
4 Du aber, HERR, bist der Schild, der mich schützt, meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf.
5 Mit lauter Stimme will ich zum HERRN rufen, er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. //
6 Ich konnte mich hinlegen und ´ruhig` schlafen; wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der HERR ist mein Schutz.
7 Ich fürchte mich nicht vor einem Heer von Zehntausenden, auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben.
8 Nun steh doch auf, HERR ! Rette mich, mein Gott! Bisher hast du noch allen meinen Feinden ins Gesicht geschlagen, ja, diesen Rechtsbrechern hast du die Zähne ausgebrochen!
9 Hilfe und Rettung kommt allein vom HERRN ! Dein Segen, HERR, komme über dein Volk! //
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart