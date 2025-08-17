Neue Genfer Übersetzung

Gott rettet, die zu ihm rufen

1 Von David. Aus der Zeit, als Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte.

2 yIch will den HERRN preisen zu aller Zeit, immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein.

3 Aus tiefster Seele will ich den HERRN rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören und sich freuen.

4 Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der HERR ist! Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen!

5 Ich suchte die Nähe des HERRN – und er hat mir geantwortet: Er rettete mich aus aller Angst.

6 Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude! Nie werden sie beschämt sein.

7 Als es mir schlecht ging, rief ich zum HERRN. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not.

8 Der Engel des HERRN lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben, er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie.

9 Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der HERR gütig ist! Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht.

10 Die ihr zu Gottes heiligem Volk gehört, begegnet dem HERRN mit Ehrfurcht! Denn wer ihn achtet, der leidet keinen Mangel.

11 Selbst junge und starke Löwen können ihren Hunger nicht stillen, aber wer die Nähe des HERRN sucht, dem wird nichts Gutes fehlen.

12 Ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu! Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem HERRN zu leben.

13 Wer ´von euch` will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht?

14 ´Wenn das dein Wunsch ist`, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden, verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort.

15 Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes; setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft!

16 Denn der Blick des HERRN ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben; er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen.

17 Mit vernichtendem Blick aber schaut der HERR auf alle, die Böses tun. Er wird sie von der Erde wegnehmen und jede Erinnerung an sie auslöschen.

18 Die aber nach dem Willen des HERRN leben, rufen zu ihm, und er hört sie. Er befreit sie aus all ihrer Not.

19 Nahe ist der HERR denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind.

20 Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid, aber der HERR wird ihn aus allem Unglück befreien.

21 Er bewahrt alle seine Glieder, nicht ein Knochen soll ihm gebrochen werden.

22 Wer Gott verachtet, findet durch seine Bosheit den Tod. Und wer die hasst, die nach Gottes Willen leben, wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden.

23 Der HERR aber erlöst die Seele derer, die ihm dienen; und wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart