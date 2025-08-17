Neue Genfer Übersetzung

Abendgebet in großer Bedrängnis

1 Für den Dirigenten. Mit Saiteninstrumenten zu begleiten. Ein Psalm Davids.

2 Wenn ich zu dir rufe, mein Gott, so antworte mir, du bist der Gott, der für mein Recht eintritt. Aus großer Bedrängnis hast du mir schon herausgeholfen und mir weiten Raum verschafft, sei mir auch jetzt gnädig und erhöre mein Gebet!

3 Ich frage euch, ihr Angesehenen ´meines Volkes`: Wie lange zieht ihr noch meine Ehre in den Schmutz? Wie lange liebt ihr noch die Falschheit und verbreitet eure Lügen? /​/

4 Begreift doch, dass sich der HERR für mich entschieden hat. Er selbst hat mich berufen als einen Mann, der ihm die Treue hält. Der HERR wird mich erhören, wenn ich zu ihm bete.

5 Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch dabei nicht! Denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt! /​/

6 Bringt Gott die Opfer dar, die er von euch möchte, setzt euer Vertrauen auf den HERRN !

7 Viele Leute hört man klagen: »Was haben wir noch Gutes zu erwarten?« HERR, wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke wieder neue Hoffnung!

8 Tiefe Freude hast du mir gegeben. Sie ist viel größer als die Freude derer, die Korn und Wein im Überfluss geerntet haben!

9 In Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen. Denn du, HERR, gibst mir einen Ort, an dem ich unbehelligt und sicher wohnen kann.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart