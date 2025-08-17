Neue Genfer Übersetzung

Der Herr ist mit uns

1 Für den Dirigenten. Von den Korachitern. In hoher Stimmlage vorzutragen. Ein Lied.

2 Gott ist für uns Zuflucht und Schutz, in Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug.

3 Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken,

4 wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. /​/

5 Ein Strom, von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes, den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt.

6 Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte, darum wird sie niemals ins Wanken geraten, Gott wird ihr Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zum Morgen wendet.

7 Völker geraten in Aufruhr, Königreiche wanken – Gott lässt seine Stimme nur einmal erschallen, und schon vergeht die ganze Welt!

8 Der allmächtige HERR ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. /​/

9 Kommt und führt euch vor Augen, welch große Taten der HERR vollbracht hat! In aller Welt hat er vernichtende Schläge ´gegen seine Feinde` geführt.

10 Er beendet Kriege überall auf der Erde, Pfeil und Bogen bricht er entzwei, er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen im Feuer.

11 Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin, hoch erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt.

12 Der allmächtige HERR ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. /​/

