Neue Genfer Übersetzung

Gott, der mächtige König über die ganze Welt

1 Für den Dirigenten. Von den Korachitern. Ein Psalm.

2 Ihr Völker auf der ganzen Welt, klatscht in die Hände! Lobt Gott und lasst euren Jubel laut hören!

3 Denn der HERR, der Höchste, ist ehrfurchtgebietend. Er ist ein mächtiger König über die ganze Welt.

4 Er hat andere Völker unserer Herrschaft unterstellt, ganze Nationen legte er uns zu Füßen.

5 Das Land, in dem wir wohnen, hat er für uns ausgewählt als Erbbesitz. Es erfüllt ganz Israel, dem Gottes Liebe gilt, mit Stolz. /​/

6 Unter dem Jubel seines Volkes ist Gott wieder in den Himmel emporgestiegen, der Schall der Posaunen begleitet ihn, den HERRN.

7 Singt, ja, singt Psalmen für unseren Gott! Singt und musiziert für ihn, unseren König!

8 Denn Gott ist König der ganzen Welt. So singt und spielt für ihn ein kunstvolles Lied!

9 Gott herrscht als König über alle Völker der Erde, er hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt.

10 Mächtige Herrscher aus anderen Völkern versammeln sich, sie alle vereinen sich zu einem Volk, das zum Gott Abrahams gehört. Denn alle Könige auf der Erde gehören Gott, er allein ist hoch erhaben.

