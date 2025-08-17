Neue Genfer Übersetzung

Das Ende des reichen Betrügers

1 Für den Dirigenten. Ein kunstvoll gestaltetes Lied. Von David.

2 Der Edomiter Doëg hatte Saul aufgesucht und ihm verraten: »David ist gekommen und befindet sich im Haus von Ahimelech. «

3 Was prahlst du so mit deiner Bosheit, du großer Held? Gottes Gnade hat Bestand für alle Zeit!

4 Alles, was du im Sinn hast, ist das Verderben anderer, deine Zunge gleicht einem geschliffenen Schermesser, du Betrüger!

5 Du liebst das Böse und nicht das Gute, die Lüge mehr als das ehrliche und hilfreiche Wort. /​/

6 Mit deinen Worten Unheil anzurichten – das gefällt dir, du betrügerisches Großmaul !

7 So wird nun Gott dich für immer vernichten: Er wird dich packen und aus deinem Zuhause herausreißen, dich entwurzeln aus der Welt der Lebenden. /​/

8 Das werden die sehen, die nach Gottes Willen leben, und ehrfürchtiges Staunen wird sie erfassen. Erleichtert werden sie dann lachen und sagen:

9 »Seht ihr, so geht es dem, der seine Zuflucht nicht bei Gott gesucht hat. Lieber vertraute er auf seinen großen Reichtum und baute auf List und Tücke. «

10 Ich aber gleiche einem Ölbaum, der beim Haus Gottes grünt und blüht, immer und ewig vertraue ich auf Gottes Güte.

11 Ich werde dir, ´Herr`, ewig danken für das, was du getan hast. Voll Zuversicht hoffe ich auf dich, ja, dein Name steht für einen gütigen Gott – das bezeuge ich vor allen, die dir treu sind.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart