Neue Genfer Übersetzung

Der Herr gibt meinem Leben Halt

1 Für den Dirigenten. Mit Saiteninstrumenten zu begleiten. Ein kunstvoll gestaltetes Lied. Von David. Er schrieb es,

2 nachdem Leute aus Sif zu Saul gegangen waren und ihn gefragt hatten: »Weißt du schon, dass sich David bei uns versteckt hält?«

3 Gott, durch die Kraft deines Namens rette mich! Erweise deine Macht und verschaffe mir Recht!

4 Gott, höre auf mein Gebet, schenke den Worten, die über meine Lippen kommen, ein offenes Ohr!

5 Denn fremde Menschen treten mir als Feinde entgegen, sie sind gewalttätig und trachten mir nach dem Leben. Gott ist ihnen dabei völlig gleichgültig. /​/

6 Ich weiß: Gott ist mein Helfer! Ja, der Herr gibt meinem Leben Halt!

7 Er wird die Bosheit meiner Feinde auf sie selbst zurückfallen lassen. Ja, ´ HERR `, erweise deine Treue und bring sie zum Schweigen!

8 Dann will ich dir mit Freude Opfer darbringen und dankbar bekennen, HERR, dass dein Name für einen gütigen Gott steht.

9 Ja, aus aller Not hat er mich gerettet, und mit Genugtuung blicke ich auf meine besiegten Feinde.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart