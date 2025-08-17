Neue Genfer Übersetzung

Ein Gebet des Königs

1 Für den Dirigenten. Mit Saiteninstrumenten zu begleiten. Von David.

2 Höre, o Gott, mein lautes Flehen, achte auf mein Gebet!

3 Aus weiter Ferne, wie vom Ende der Erde, rufe ich zu dir, denn mein Herz ist mutlos geworden. Ach führe mich doch auf jenen Felsen, der für mich zu hoch ist!

4 Denn du bist für mich zu einer Zuflucht geworden, zum starken Turm, der mich schützt vor dem Feind.

5 Ich möchte in deinem Heiligtum wohnen für alle Ewigkeit, mich bergen unter deinen schützenden Flügeln. /​/

6 Denn du, o Gott, hast auf meine Gelübde gehört. Du hast mir das Erbe gegeben, das denen zusteht, die Ehrfurcht vor deinem großen Namen haben.

7 So füge den Lebenstagen des Königs weitere hinzu, seine Jahre sollen einander folgen wie eine Generation der anderen.

8 Möge er für immer seine Herrschaft vor Gottes Angesicht ausüben! ´O Gott`, sende deine Gnade und deine Treue, damit sie sein Schutz sind.

9 Dann will ich für alle Zeiten zur Ehre deines Namens Psalmen singen und so meine Gelübde erfüllen Tag für Tag.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart