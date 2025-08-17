Neue Genfer Übersetzung

Dankbarer Rückblick

1 Für den Dirigenten. Ein Lied. Ein Psalm. Jubelt Gott zu, all ihr Länder,

2 singt Psalmen zur Ehre seines Namens, lasst sein Lob auf herrliche Weise erklingen !

3 Sagt zu Gott: »Wie ehrfurchtgebietend sind doch deine Taten! Wegen deiner großen Macht müssen selbst deine Feinde unterwürfig vor dich kommen.

4 Alle Länder werden sich anbetend vor dir beugen und dir Psalmen singen, ja, deinen Namen werden sie besingen. « /​/

5 Kommt und seht, welch große Taten Gott vollbracht hat! Erhaben und erschreckend zugleich ist sein Handeln an den Menschen.

6 Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Trockenen Fußes konnte unser Volk auch den Jordan durchqueren. Dabei freuten wir uns über unseren Gott !

7 In seiner Macht herrscht er für immer und ewig. Seine Augen blicken wachsam auf die Völker – widerspenstige Menschen sollen es nicht wagen, sich gegen ihn zu erheben! /​/

8 Preist, ihr Völker, unseren Gott! Lasst mit lauter Stimme sein Lob erklingen!

9 Er belebt unsere Seele und bewahrt unsere Füße vor dem Stolpern.

10 Ja, Gott, du hast uns Prüfungen ausgesetzt, du hast uns geläutert wie Silber ´im Schmelzofen`.

11 Du hast uns ins Fangnetz geraten lassen, hast drückende Lasten auf unseren Rücken gelegt.

12 Du hast nichtswürdige Menschen über uns hinwegtrampeln lassen ´wie über besiegte Feinde`. Ins Feuer sind wir geraten, ins Wasser ebenso – aber du hast uns herausgeführt und mit Überfluss beschenkt.

13 Ich will zu deinem Haus kommen mit Tieren für das Brandopfer, ich will dir meine Gelübde erfüllen,

14 die über meine Lippen kamen, die mein Mund ausgesprochen hat, als ich in Not war.

15 Masttiere will ich dir zum Brandopfer bringen, Fettstücke von Widdern für das Rauchopfer. Rinder und Ziegenböcke will ich für das Opfer zubereiten. /​/

16 Kommt und hört mir zu, ihr alle, die ihr Ehrfurcht vor Gott habt! Ich will erzählen, was er für mich getan hat.

17 Zu ihm rief ich mit lauter Stimme, mein Mund war voll seines Lobes.

18 Hätte ich dabei böse Absichten im Herzen gehabt, dann hätte der Herr erst gar nicht auf mich gehört.

19 Aber Gott hat mich wirklich erhört, mein Gebet hat er vernommen.

20 Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht abgewiesen und mir seine Gnade nicht entzogen hat!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart