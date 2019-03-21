Neue Genfer Übersetzung

Gottes Segen für Israel und für die ganze Welt

1 Für den Dirigenten. Mit Saiteninstrumenten zu begleiten. Ein Psalm. Ein Lied.

2 Gott schenke uns seine Gnade und seinen Segen. Er wende sich uns freundlich zu und begleite uns mit strahlendem Angesicht. /​/

3 Denn so erkennt man auf der ganzen Erde dein Wirken, o Gott, und alle Völker werden sehen, was du zur Rettung der Menschen tust.

4 Die Völker sollen dir danken, o Gott, ja, alle Völker mögen dich preisen!

5 Die Nationen sollen sich freuen und dir zujubeln, denn du richtest alle Völker aufrichtig und gerecht. Ja, du leitest alle Nationen auf Erden. /​/

6 Die Völker sollen dir danken, o Gott, ja, alle Völker mögen dich preisen!

7 Der Erdboden bringt seine Frucht hervor – Gott, unser Gott, wird uns ´mit einer reichen Ernte` segnen.

8 Ja, segnen wird uns Gott, und bis in die fernen Gegenden der Erde werden Menschen Ehrfurcht vor ihm haben.

