Neue Genfer Übersetzung

Gott sorgt für Gerechtigkeit

1 Ein Klagelied von David, das er dem HERRN sang, nachdem Kusch, ein Mann aus Benjamin, ihn verleumdet hatte.

2 HERR, mein Gott, bei dir finde ich Zuflucht. Hilf mir und rette mich vor all meinen Verfolgern!

3 Mein Feind wird sonst wie ein Löwe über mich herfallen und mich zerfleischen, und niemand ist da, der mich rettet.

4 HERR, mein Gott, wenn das stimmt, was mir vorgeworfen wird, wenn ich mit meinen Händen Unrecht begangen habe,

5 wenn ich Freunden gegenüber den Frieden gebrochen und jene Menschen ausgeplündert habe, die mich jetzt grundlos bedrängen,

6 dann mögen meine Feinde mich verfolgen und einholen. Sie mögen mich zu Boden treten und mich in Schande verenden lassen ! /​/

7 Steh auf, HERR, in deinem Zorn, und begegne den wütenden Angriffen meiner Feinde; wach auf und komm mir zu Hilfe, denn du hast ja bereits Gericht angekündigt.

8 Versammle alle Völker um dich und sprich dein Urteil, nimm deinen Platz hoch oben auf dem Richterstuhl ein!

9 Der HERR ist Richter über die Völker. Sprich du, HERR, auch über mich ein gerechtes Urteil; denn ich lebe nach deinem Willen, ich bin rein von aller Schuld.

10 Mach der Bosheit dieser gottlosen Verleumder ein Ende und richte den wieder auf, der nach deinem Willen lebt ! Du bist ein gerechter Gott! Du prüfst die Herzen der Menschen und weißt, was in ihnen vorgeht.

11 Gott ist über mir wie ein schützender Schild; er rettet Menschen, die ein aufrichtiges Herz haben.

12 Gott ist ein gerechter Richter, ein Gott, der täglich ´die Schuldigen` zur Rechenschaft zieht.

13 Schärft der Feind nicht schon wieder sein Schwert, spannt seinen Bogen und zielt ´auf mich`?

14 Doch seine tödlichen Waffen kehren sich um, seine Brandpfeile treffen ihn selbst!

15 Sieh doch: Da brütet jemand Böses aus, er geht schwanger mit Unheil, er gebiert nichts als Lüge.

16 Er gräbt anderen eine Grube und schaufelt sie aus – dann stürzt er in seine selbstgemachte Falle!

17 Das Unheil, das er plant, es trifft nun ihn, was er sich ausgedacht hat, bricht jetzt über ihn herein.

18 Ich will den HERRN für seine Gerechtigkeit preisen. Zur Ehre seines Namens singe ich einen Psalm – für ihn, den HERRN, den Höchsten!

